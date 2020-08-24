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Жизнь

+65. В Алтайском крае растет число коронавирусных пациентов на ИВЛ

За сутки в Алтайском крае коронавирусную инфекцию установили у 65 человек, сообщил 24 августа оперативный штаб.

Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице №11.
Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице №11.
Анна Зайкова.

Новые случаи выявили в Барнауле — 34, Бийске и Рубцовске — по 3, Камне-на-Оби, Бийском, Каменском, Ключевском и Тальменском районах — по 2, Белокурихе, Змеиногорском районе, ЗАТО Сибирский, Славгороде, Алейске, Яровом, Новоалтайске, Бурлинском, Алтайском, Краснощековском, Локтевском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском и Угловском районах — по одному случаю.

Общее число заболевших составляет 11,2 тысяч человек.

В тяжелом состоянии в больницах края находится 119 пациентов. 39 на аппаратах ИВЛ (за сутки прибавилось 7 человек).

За весь период скончались 306 человек (за прошедшие сутки — трое).

Всего выздоровело 9,7 тысяч человек, из них за прошедшие сутки — 26 пациентов.

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