+65. В Алтайском крае растет число коронавирусных пациентов на ИВЛ

Новые случаи выявили в Барнауле — 34, Бийске и Рубцовске — по 3, Камне-на-Оби, Бийском, Каменском, Ключевском и Тальменском районах — по 2, Белокурихе, Змеиногорском районе, ЗАТО Сибирский, Славгороде, Алейске, Яровом, Новоалтайске, Бурлинском, Алтайском, Краснощековском, Локтевском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском и Угловском районах — по одному случаю.
Общее число заболевших составляет 11,2 тысяч человек.
В тяжелом состоянии в больницах края находится 119 пациентов. 39 на аппаратах ИВЛ (за сутки прибавилось 7 человек).
За весь период скончались 306 человек (за прошедшие сутки — трое).
Всего выздоровело 9,7 тысяч человек, из них за прошедшие сутки — 26 пациентов.