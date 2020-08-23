Более 30 человек находятся в реанимациях Алтайского края из-за COVID-19

Большинство инфицированных выявлено в Барнауле — 49 человек, сообщает оперштаб.
В других населенных пунктах региона обстановка складывается следующим образом: Заринск — 3, Яровое, Бийский, Благовещенский и Бурлинский районы — по 2, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Локтевский, Залесовский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Романовский и Троицкий районы — по одному случаю.
Тяжелобольных — 117, на аппарате ИВЛ — 32.
За прошедшие сутки скончались человека, один — от COVID-19, другой — по иной причине смерти.
За сутки выздоровело 28 пациентов.