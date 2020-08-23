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Здоровье

Более 30 человек находятся в реанимациях Алтайского края из-за COVID-19

На 23 августа в Алтайском крае зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Коронавирус.
Коронавирус.
Диагностический центр Алтайского края.

Большинство инфицированных выявлено в Барнауле — 49 человек, сообщает оперштаб.

В других населенных пунктах региона обстановка складывается следующим образом: Заринск — 3, Яровое, Бийский, Благовещенский и Бурлинский районы — по 2, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Локтевский, Залесовский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Романовский и Троицкий районы — по одному случаю.

Тяжелобольных — 117, на аппарате ИВЛ — 32.

За прошедшие сутки скончались человека, один — от COVID-19, другой — по иной причине смерти.

За сутки выздоровело 28 пациентов.

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