В Алтайском крае растет темп распространения коронавируса

251 новый случая заражения коронавирусом подтвердился в Алтайском крае за последние сутки, что на 3 больше, чем днем ранее. Выздоровело 59 человек, умерли 23 пациента, сообщили 29 сентября в оперштабе.

Число тяжелобольных не изменилось (514, из них 215 на ИВЛ).

Всего в больницах с подтвержденным коронавирусом 2 804 пациента и 403 (на 21 больше, чем сутками ранее) с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 77 418 человек. Выздоровели 59 309 человек. Умерли 5 404 пациента.

Новые случаи