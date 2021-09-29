В Алтайском крае растет темп распространения коронавируса

Число тяжелобольных не изменилось (514, из них 215 на ИВЛ).
Всего в больницах с подтвержденным коронавирусом 2 804 пациента и 403 (на 21 больше, чем сутками ранее) с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Общее число заболевших с начала пандемии составляет 77 418 человек. Выздоровели 59 309 человек. Умерли 5 404 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 76,
- Бийск — 24,
- Рубцовск — 21,
- Алейск — 12,
- Заринск — 9,
- Локтевский, Усть-Калманский районы — по 8 заболевших,
- Яровое — 7,
- Залесовский, Ключевский, Угловский районы — по 6,
- Поспелихинский, Шипуновский районы — по 5,
- Бийский район — 4,
- Новоалтайск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Курьинский, Михайловский, Первомайский, Топчихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 3,
- Камень-на-Оби, Краснощековский, Кулундинский, Павловский, Табунский, Третьяковский, Троицкий, Целинный район — по 2,
- Зональный, Косихинский, Крутихинский, Новичихинский, Рубцовский, Солтонский, Тогульский, Чарышский районы — по 1.