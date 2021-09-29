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Жизнь

В Алтайском крае растет темп распространения коронавируса

251 новый случая заражения коронавирусом подтвердился в Алтайском крае за последние сутки, что на 3 больше, чем днем ранее. Выздоровело 59 человек, умерли 23 пациента, сообщили 29 сентября в оперштабе.

Больница.
Больница.
СС0

Число тяжелобольных не изменилось (514, из них 215 на ИВЛ).

Всего в больницах с подтвержденным коронавирусом 2 804 пациента и 403 (на 21 больше, чем сутками ранее) с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 77 418 человек. Выздоровели 59 309 человек. Умерли 5 404 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 76,
  • Бийск — 24,
  • Рубцовск — 21,
  • Алейск — 12,
  • Заринск — 9,
  • Локтевский, Усть-Калманский районы — по 8 заболевших,
  • Яровое — 7,
  • Залесовский, Ключевский, Угловский районы — по 6,
  • Поспелихинский, Шипуновский районы — по 5,
  • Бийский район — 4,
  • Новоалтайск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Курьинский, Михайловский, Первомайский, Топчихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 3,
  • Камень-на-Оби, Краснощековский, Кулундинский, Павловский, Табунский, Третьяковский, Троицкий, Целинный район — по 2,
  • Зональный, Косихинский, Крутихинский, Новичихинский, Рубцовский, Солтонский, Тогульский, Чарышский районы — по 1.
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