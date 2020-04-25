Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 апреля 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае разыскивают родственников погибших в Чечне солдат

К жителям Алтайского края обращаются активисты общественной организации «Наш дом — город Грозный». Они запустили всероссийскую акцию «Я вернулся, мама» с целью разыскать родственников героев, отдавших свои жизни в 1942 году при обороне Грозного и других боях на территории Чеченской республики. Об этом сообщает портал «Открытые НКО».

День Победы в Барнауле. 2019 год.
День Победы в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В братских могилах бойцов на территории Чечни есть уроженцы Алтайского края. В списке — 9 человек. Возможно, их родные до сих пор ничего не знают о месте их захоронения.

Приводим список солдат из Алтайского края:

  1. Голубятников Николай Иванович 1919 — 08 (11).04.1943 (западнее, 200 м, высота напротив дома Специалистов, братская могила, 1 ряд, 8-й слева направо) сержант. Место рождения: Алтайский край, Завьяловский р-н, с. Глубокое.
  2. Заковрягин Алексей Устинович 1920 — 26.09.1942 красноармеец. Место рождения: Алтайский край, Каменский р-н, Закевряжский с/с, п. Кираси.
  3. Кочерга Александр Гаврилович 1914 — 20.02.1944 красноармеец (Хильдихороевский с/с, с. Тюм, у отм. Сар). Место рождения: Алтайский край, Краснозуевский р-н, Локтевский с/с.
  4. Резниченко Василий Павлович 1908 — 07.09.1942 красноармеец (г. Гудермес, северо-восточнее, 1500 м). Место рождения: Алтайский край, Красноозерский р-н, п. Буденного.
  5. Шабельник Тимофей Иванович 30.07.1945 старшина. Место рождения: РСФСР, Алтайский край, Баевский р-н, с. Баево.
  6. Сковородников Анатолий Семёнович 1922 — 01.06.1943 ст. сержант. Место рождения: Алтайский край, Краснощековский р-н, с. Марашка.
  7. Стрелков Николай Тихонович 1923 — 22.04.1943 рядовой. Место рождения: Алтайский край, Тюменцевский р-н, г. Крутыш.
  8. Стремсов Николай Тихонович 1923 — 22.04.1943 рядовой. Место рождения: РСФСР, Алтайский край, Тюменковский р-н, г. Крутишко.
  9. Плешкань Фёдор Маркович 1906 — 19.05.1945 рядовой. Место рождения: Алтайский край, Поспелихинский р-н, Угловский с/с, с. Воронцов.

Подробнее о проекте чеченских волонтеров в нашем материале https://www.dobro.live/daily/20955/

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость