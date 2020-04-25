В Алтайском крае разыскивают родственников погибших в Чечне солдат

В братских могилах бойцов на территории Чечни есть уроженцы Алтайского края. В списке — 9 человек. Возможно, их родные до сих пор ничего не знают о месте их захоронения.
Приводим список солдат из Алтайского края:
- Голубятников Николай Иванович 1919 — 08 (11).04.1943 (западнее, 200 м, высота напротив дома Специалистов, братская могила, 1 ряд, 8-й слева направо) сержант. Место рождения: Алтайский край, Завьяловский р-н, с. Глубокое.
- Заковрягин Алексей Устинович 1920 —
26.09.1942красноармеец. Место рождения: Алтайский край, Каменский р-н, Закевряжский с/с, п. Кираси.
- Кочерга Александр Гаврилович 1914 —
20.02.1944красноармеец (Хильдихороевский с/с, с. Тюм, у отм. Сар). Место рождения: Алтайский край, Краснозуевский р-н, Локтевский с/с.
- Резниченко Василий Павлович 1908 —
07.09.1942красноармеец (г. Гудермес, северо-восточнее, 1500 м). Место рождения: Алтайский край, Красноозерский р-н, п. Буденного.
- Шабельник Тимофей Иванович
30.07.1945старшина. Место рождения: РСФСР, Алтайский край, Баевский р-н, с. Баево.
- Сковородников Анатолий Семёнович 1922 —
01.06.1943ст. сержант. Место рождения: Алтайский край, Краснощековский р-н, с. Марашка.
- Стрелков Николай Тихонович 1923 —
22.04.1943рядовой. Место рождения: Алтайский край, Тюменцевский р-н, г. Крутыш.
- Стремсов Николай Тихонович 1923 —
22.04.1943рядовой. Место рождения: РСФСР, Алтайский край, Тюменковский р-н, г. Крутишко.
- Плешкань Фёдор Маркович 1906 —
19.05.1945рядовой. Место рождения: Алтайский край, Поспелихинский р-н, Угловский с/с, с. Воронцов.
Подробнее о проекте чеченских волонтеров в нашем материале https://www.dobro.live/daily/20955/