В Алтайском крае разыскивают родственников погибших в Чечне солдат

К жителям Алтайского края обращаются активисты общественной организации «Наш дом — город Грозный». Они запустили всероссийскую акцию «Я вернулся, мама» с целью разыскать родственников героев, отдавших свои жизни в 1942 году при обороне Грозного и других боях на территории Чеченской республики. Об этом сообщает портал «Открытые НКО».

День Победы в Барнауле. 2019 год. Анна Зайкова, altapress.ru.