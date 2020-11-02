Алтайские ковидные госпитали заполнились на 91%

В Рубцовске на площадке Горбольницы № 3 идет монтаж кислорода и установка шлюзов. В Заринске готовится площадка поликлиники в районе, также идет монтаж кислорода.
Всего в трех городах развернут около 400 коек для лечения пациентов с COVID-19
«В стационарах Алтайского края находится 4968 человек, уже развернуто 5443 койки, 91 процент коечного фонда занят. По-прежнему остается большое количество пациентов с тяжелым течением болезни. В стационарах находится 555 человек, 178 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — сообщила Наталья Белоцкая.
В Барнауле в резерве находится ковидный госпиталь в медицинском центре «Территория здоровья».
Ранее сообщалось, что 26 октября в Горняке начал действовать ковидный госпиталь.