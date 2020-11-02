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Алтайские ковидные госпитали заполнились на 91%

В Заринске, Бийске и Рубцовске появятся новые госпитали для пациентов с коронавирусом, сообщила на оперативном совещании в правительстве Алтайского края замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая.

Медицина, больница.
Медицина, больница.
СС0

В Рубцовске на площадке Горбольницы № 3 идет монтаж кислорода и установка шлюзов. В Заринске готовится площадка поликлиники в районе, также идет монтаж кислорода.

Всего в трех городах развернут около 400 коек для лечения пациентов с COVID-19

«В стационарах Алтайского края находится 4968 человек, уже развернуто 5443 койки, 91 процент коечного фонда занят. По-прежнему остается большое количество пациентов с тяжелым течением болезни. В стационарах находится 555 человек, 178 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — сообщила Наталья Белоцкая.

В Барнауле в резерве находится ковидный госпиталь в медицинском центре «Территория здоровья».

Ранее сообщалось, что 26 октября в Горняке начал действовать ковидный госпиталь.

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