Дополнительные ковид-госпитали развернут в Алтайском крае и направят опытных реаниматологов

29 октября на заседании регионального оперштаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции рассматривался вопрос о создании новых ковидных госпиталях и дополнительном тестировании жителей Алтайского края.

В ближайшее время в Барнауле, Бийске и Рубцовске будет дополнительно развернуто около 400 коек для лечения пациентов с COVID-19, заявила замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая, сообщает пресс-служба правительства региона.

Также в Барнауле продолжается подготовка к организации мощного ковидного госпиталя (порядка 600 коек) на базе ТЦ «Геомаркет».

Предварительно, на подготовку «Геомаркета» потребуется около 100 млн рублей. Томенко попросил министра финансов региона найти деньги — на реконструкцию и оснащение. <Ранее сообщали, что ковидные госпитали в Алтайском крае могут развернуть в ТЦ и школах.>

Лекарства

На федеральном уровне планируется выделить регионам, в том числе Алтайскому краю, средства на закупку лекарств для проходящих лечение на дому <всего в России на эти цели направят 5 млрд рублей, заявил накануне в ходе совещания с кабмином президент РФ Владимир Путин, — прим.ред>.

Тестирование

В настоящее время количество проводимых тестов на коронавирус в регионе составляет 6700−6900 в сутки. <Ежесуточно показатель тестирований составляет 281 на 100 тыс. жителей региона при рекомендованном 150 в сутки.>

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил ускорить передачу Минздраву аппарата для ПЦР-диагностики, <ранее использовался в лаборатории краевого главка МВД>.

Принято решение о том, что Алтайский край получит дополнительные мощности для ПЦР-лабораторий.

В целом эти меры позволят проводить еще больше тестирований на COVID-19.

Бригада реаниматологов

Также отмечалось, что здравоохранение Алтайского края получит кадровую поддержку: 31 октября по приказу Минздрава России в регион приедет бригада опытных реаниматологов.