В Алтайском крае решили вопрос живущих над пропастью селян

Прокурорская проверка показала, что берег в селе рушится после паводка 2014 года. Ежегодно отваливается по 3−4 метра. Еще в 2017 году властям было рекомендовано отселить жителей дома № 57 по ул. Катунской и укрепить берег. Берегоукрепление проведут в 2021 году по госпрограмме.
Двухквартирный дом в зоне оползня признали непригодными для проживания. Администрация района предложила семьям временное жилье из маневренного фонда, но те отказались: одна семья предпочла снимать жилье, другие живут у родственников.
Но жилье у них все-таки будет. Райадминистрация планирует построить новый двухквартирный дом до ноября 2019 года. Власти уже заключили госконтракт почти на 4 млн рублей в рамках краевой адресной инвестиционной программы.
Аналогичное заключение о непригодности вынесли по другому дому на этой же улице, но там с 2014 года уже никто не живет.
Этот земельный участок и дом изымут и выплатят за них денежное возмещение либо предоставят жилое помещение по договору соцнайма.
Главе района и сельсовета внесли представления из-за того, что те нарушили «порядок принятия решения о признании жилых помещений непригодными для проживания, изъятия для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений».