В Алтайском крае рецедивист жил в чужом доме, ограбил односельчан и угнал автомобиль

22-летнего жителя Зонального района обвиняют в незаконном проникновении в жилище, грабеже и угоне автомобиле. Мужчину уже не в первый раз привлекают к уголовной ответственности, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в конце марта 2019 года мужчина захотел спрятать свою знакомую от родителей. Для этого он проник в дом, хозяйка которого не жила там долгое время. Мужчина и его знакомая скрывались в доме до приезда сотрудников полиции.

Во время предварительного следствия мужчина совершил еще два преступления. В мае он похитил сотовый телефон из квартиры малознакомых односельчан, а спустя несколько дней насильно отобрал у мужчины ключи от автомобиля и угнал его.

Уголовное дело направлено в суд.