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В Алтайском крае резко ухудшится погода

7 сентября в Алтайском крае ожидаются дожди, грозы и ветер порывами до 18 м/с, сообщает алтайский ЦГМС.

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер.
СС0

Погода в Алтайском крае 7 сентября

  • переменная облачность, днем местами в западных районах дождь, возможна гроза. В утренние часы возможен туман.
  • ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 11−16 м/с.
  • температура воздуха: днем +23… +28, местами +18… +23.

Погода в Барнауле 7 сентября

переменная облачность, без осадков.

ветер северо-восточный, 6−11 м/с.

температура воздуха: днем +23… +25.

Погода в Республике Алтай 7 сентября

  • без осадков,
  • ветер восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
  • температура воздуха: днем +22…+27.

Ранее altapress.ru сообщал, что на выходных в регионе будет дождливо. Воздух прогреется до + 23 градусов

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