В Алтайском крае резко ухудшится погода

Погода в Алтайском крае 7 сентября
- переменная облачность, днем местами в западных районах дождь, возможна гроза. В утренние часы возможен туман.
- ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 11−16 м/с.
- температура воздуха: днем +23… +28, местами +18… +23.
Погода в Барнауле 7 сентября
переменная облачность, без осадков.
ветер северо-восточный, 6−11 м/с.
температура воздуха: днем +23… +25.
Погода в Республике Алтай 7 сентября
- без осадков,
- ветер восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
- температура воздуха: днем +22…+27.
Ранее altapress.ru сообщал, что на выходных в регионе будет дождливо. Воздух прогреется до + 23 градусов