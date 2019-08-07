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Жизнь

В Алтайском крае с почестями захоронили найденный в реке прах ветерана

7 августа в Заринске с воинскими почестями захоронили урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына, сообщили в пресс-службе алтайского реготделения «Единой России». На похоронах присутствовали представители правительства края, общественных организаций, а также родные ветерана.

Захоронение праха Евгения Доильницына в Заринске 7 августа.
Захоронение праха Евгения Доильницына в Заринске 7 августа.
altai-ter.er.ru

Вдова Евгения Доильницына Эмма рассказала, что супруг завещал похоронить его на родной земле. Поэтому семья решила оставить его в реке Чумыш. То, что урну в итоге найдут в другой части Алтайского края, стало неожиданностью. Захоронение с военными почестями ветерану бы понравилось, сказала Эмма Доильницына.

«Мы с Евгением Федоровичем прожили вместе 56 лет. Очень спокойный, достойный был человек, любил всё прекрасное, поэтом был. Благодарю всех, кто причастен, за чуткое отношение к памяти моего мужа», — сказала она.

Инициатором захоронения выступил проект «Единой России» «Историческая память» и его координатор в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Сергей Завалихин. Он также добавил, что за могилой будет уход, а память ветерана увековечат в музее Заринска.

В честь ветерана прозвучали выстрелы салютной группы, к могиле возложили венок.

Напомним, о найденном в реке Чумыш в Тальменском районе прахе ветерана стало известно 14 июля. Евгений Федорович Доильницын родился в январе 1918 года, умер 10 ноября 2018-го. Он был призван в Красную Армию, участвовал в боях за освобождение Киева и Курской битве. В сентябре 1946 года уволен в запас в звании гвардии лейтенанта. С 1958 года был научным сотрудником ЗСФАН СССР. Имел звание кандидата технических наук.

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