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Жизнь

В Алтайском крае семипалатинцу удалось через суд добиться бесплатных зубных протезов

Ветеран труда обратился в новоалтайскую прокуратуру из-за того, что чиновники минсоцзащиты Алтайского края отказывали ему в праве бесплатно получить зубные протезы. Мужчина также входит в категорию семипалатинцев.

Зубы.
Зубы.
CC0

По закону о социальной гарантии гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, мужчина получает денежную выплату.

В региональном законе предусмотрено также бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов для ветеранов труда Алтайского края, учтенных в краевом регистре.

Министерство социальной защиты Алтайского края отказывалось включать семипалатинца в этот регистр, но прокуратура настояла на обратном, сообщили в ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и признал отказ краевых чиновников незаконным.

Ранее многодетная малообеспеченная семья из Барнаула несколько месяцев не могла добиться назначения пособия на малолетних детей. Из-за сбоя на портале Госуслуг соцзащита отказала ей в назначении выплаты.

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