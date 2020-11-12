В Алтайском крае семипалатинцу удалось через суд добиться бесплатных зубных протезов

По закону о социальной гарантии гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, мужчина получает денежную выплату.
В региональном законе предусмотрено также бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов для ветеранов труда Алтайского края, учтенных в краевом регистре.
Министерство социальной защиты Алтайского края отказывалось включать семипалатинца в этот регистр, но прокуратура настояла на обратном, сообщили в ведомстве.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора и признал отказ краевых чиновников незаконным.
Ранее многодетная малообеспеченная семья из Барнаула несколько месяцев не могла добиться назначения пособия на малолетних детей. Из-за сбоя на портале Госуслуг соцзащита отказала ей в назначении выплаты.