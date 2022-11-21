В Алтайском крае школьные классы и группы в детских садах закрывают на карантин

«Такой рост заболеваемости идет за счет детского населения. Стремительные темпы прироста дают школьники 7−14 лет. Такое явление вполне очевидно, тем более сейчас зимний период», — уточняет эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Христина Манохина.
При отсутствии 20% детей учреждения будут закрыты на карантин. По словам Манохиной, полностью закрытых детских садов и школ нет.
В Барнауле, а также в Алтайском и Волчихинском районах, в 24 школах процесс обучения частично приостановлен.
Также закрыты свыше 30 групп в 21 детском саду. У детей в большинстве случаев выявляют риновирусы и аденовирусы. В крае случаев гриппа не зарегистрировано.
Ранее стало известно, что заболеваемость ОРВИ среди школьников растет в Алтайском крае.