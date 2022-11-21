21 ноября
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Жизнь

В Алтайском крае школьные классы и группы в детских садах закрывают на карантин

Заболеваемость вирусными инфекциями стремительно растет в регионе. Снижение случаев ОРВИ медики отмечали в течение двух месяцев. Сейчас же темпы прироста составляют от 3 до 15%. Об этом сообщает ГТРК «Алтай».

Дети. Карантин.
Дети. Карантин.
CC0

«Такой рост заболеваемости идет за счет детского населения. Стремительные темпы прироста дают школьники 7−14 лет. Такое явление вполне очевидно, тем более сейчас зимний период», — уточняет эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Христина Манохина.

При отсутствии 20% детей учреждения будут закрыты на карантин. По словам Манохиной, полностью закрытых детских садов и школ нет.

В Барнауле, а также в Алтайском и Волчихинском районах, в 24 школах процесс обучения частично приостановлен.

Также закрыты свыше 30 групп в 21 детском саду. У детей в большинстве случаев выявляют риновирусы и аденовирусы. В крае случаев гриппа не зарегистрировано.

Ранее стало известно, что заболеваемость ОРВИ среди школьников растет в Алтайском крае.

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