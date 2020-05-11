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Жизнь

В Алтайском крае скончалась пациентка с коронавирусом

В барнаульской Горбольнице № 5 скончалась пациентка, инфицированная коронавирусом, сообщил оперативный штаб Алтайского края. Она стала четвертой умершей с COVID-19 в регионе.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Жительница Барнаула 1951 года рождения находилась в отделении анестезии и реанимации в критическом состоянии на аппарате ИВЛ.

У пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями.

Несмотря на проводимое лечение и реанимационные мероприятия, сохранить жизнь женщине медики не смогли.

«Минздрав региона обращает внимание жителей края, что все случаи смерти с коронавирусной инфекцией наступили у пациентов старше 55 лет, что говорит об уязвимости лиц данной возрастной категории», — подчеркнули в оперштабе.

Как уже сообщалось, по данным на 11 мая общее число заболевших в крае составляет 707 человек. Всего выздоровело 199 человек.

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