В Алтайском крае скончалась пациентка с коронавирусом

Жительница Барнаула 1951 года рождения находилась в отделении анестезии и реанимации в критическом состоянии на аппарате ИВЛ.
У пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями.
Несмотря на проводимое лечение и реанимационные мероприятия, сохранить жизнь женщине медики не смогли.
«Минздрав региона обращает внимание жителей края, что все случаи смерти с коронавирусной инфекцией наступили у пациентов старше 55 лет, что говорит об уязвимости лиц данной возрастной категории», — подчеркнули в оперштабе.
Как уже сообщалось, по данным на 11 мая общее число заболевших в крае составляет 707 человек. Всего выздоровело 199 человек.