В Алтайском крае снова снизилась средняя зарплата

Средняя заработная плата в Алтайском крае упала на 3,2% По актуальным данным Алтайкрастата за август, она составила 27 077 рублей.

Больше всего доходы снизились на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (-18,3%) и производителей напитков (-18,1%).

В целом с начала года по август средняя зарплата выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В среднем за восемь месяцев она составила 26 815 рублей.

В июле ведомство фиксировало падение средней зарплаты на 5%.

Как ранее писал altapress.ru, с 1 октября, согласно решениям губернатора Алтайского края Виктора Томенко, которые он принял еще в мае, на 4,3% подняли зарплаты отдельным категориям работников бюджетных учреждений.