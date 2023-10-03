В Алтайском крае сняли фильм памяти Владислава Сухачева - известного тележурналиста и шеф-редактора алтайских "Вестей"

Владислава Сухачева не стало полгода назад. Его друзья и коллеги сняли фильм памяти, сообщают "Вести Алтай".
Сухачева вспоминают как заводного шоумена, создателя рок-группы "Дубовая роща".
"Владислав Сухачев – лицо алтайского телевидения, яркий журналист, умный организатор, чуткий педагог, нежный муж и папа, который решал все", - написали коллеги.
Именно карьера помогла Сухачеву устроить личную жизнь - в коридорах ГТРК "Алтай" он встретил будущую жену - Асю Майорову.
Владислав Сухачев скончался 1 апреля 2023 года.