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В Алтайском крае сохранятся аномальные морозы, но немного «отпустит»

В воскресенье 9 декабря в Алтайском крае сохранится морозная погода. Днем морозы немного «отпустят», но погода в основном будут холоднее типичной для этого периода.

Женщина с сумкой. Зима.
Женщина с сумкой. Зима.
СС0

Ночью и утром в Алтайском крае было —21…-26 градусов, в отдельных районах до -31.

А вот днем потеплеет до −13…−18 (в субботу было холоднее на несколько градусов), местами в предгорьях до -7. Без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь. Ветер северо-восточный 2−7 м/с.

В Барнауле днем, по прогнозу синоптиков, ожидается −13…−15. Без осадков, на дорогах гололедица. Кстати, типичная погода для первой декады декабря составляет −10…−13 градусов.

В понедельник 10 декабря, по прогнозу синоптиков, погода почти не изменится, и все же в ночь на 10 декабря будет чуть теплее, чем предыдущей ночью: −17…−22, местами до -28.

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