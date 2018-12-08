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В Алтайском крае сохранятся морозы ниже климатической нормы

В субботу, 8 декабря, в Алтайском крае сохранится непривычно холодная для начала декабря погода.

Барнаул зимой.
Барнаул зимой.
Анна Зайкова

По данным Алтайского ЦГМС, ночью и утром 8 декабря в Алтайском крае температура составит −23…−28, местами −29…−34. Днем −16…−21, местами в предгорных районах до -10. Без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный 2−7 м/с.

В Барнауле утром и ночью −26…−28. Днем −18…−20. Без осадков, на дорогах гололедица. ветер северо-восточный, 2−7 м/с.

Синоптики отмечают, что в крае по 8 декабря сохранится отклонение среднесуточной температуры воздуха на 8−17 градусов ниже климатической нормы для этого периода. Привычная погода для первой декады декабря составляет −10…−13 градусов.

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