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Жизнь

В Алтайском крае состоится первый Всероссийский слет ветеранов студотрядов

С 22 по 24 июля 2022 года в Барнауле и в поселке Новый Калманского района состоится первый Всероссийский слет ветеранов студенческих отрядов.

Памятный знак в честь студотрядов Алтайского края.
Памятный знак в честь студотрядов Алтайского края.
altairegion22.ru

Более 300 ветеранов студотрядовского движения приедут в Барнаул и в поселок Новый на два дня.

Как сообщил Василий Куц, председатель правления «Российские студенческие отряды», на слете планируют обсудить всевозможные аспекты деятельности студотрядов.

Также участники сформируют предложения, направленные на укрепление студотрядовского движения.

«Россия крепка традициями. Мы хотим эти традиции передать молодежи — новым поколениям бойцов. Интерес к мероприятию большой. На сегодняшний день уже заявились представители более 20 регионов России. Все предложения будут внесены в итоговую резолюцию слета»", — заявил Куц.

Старт состоится у Памятного знака, посвященного 55-летию краевого студенческого отряда «Алтай».

Завершит торжественную часть выставка «Судьба моя — студенческий отряд».

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