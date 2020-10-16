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Жизнь

В Алтайском крае создали ЦУР. Общение чиновников и граждан переводят в «цифру»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о создании о создании и функционировании центра управления регионом (ЦУР). Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Правительство Алтайского края, флаг.
Правительство Алтайского края, флаг.
altapress.ru

Новая структура станет платформой цифрового взаимодействия государственных органов, организаций и жителей края.

Такие центры создают по поручению президента Владимира Путина.

В такой центр может обратиться любой желающий с любой проблемой, а «информация обязательно дойдет до адресата, вопрос будет решен в короткие сроки, а заявитель получит ответ».

В центре создадут единую «тепловую карту» обращений из всех источников.

«Это позволит видеть проблемы территорий и собирать информацию о текущей социально-экономической ситуации, включая здравоохранение, образование, социальную защиту, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и транспорт, энергетику, труд и занятость. Анализ проблематики и ответов ведомств гражданам поможет руководству региона принимать эффективные управленческие решения», — сообщили власти.

Запуск ЦУРа планируют на вторую половину ноября.

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