В Алтайском крае спасли краснокнижную птицу

В окрестностях Барнаула обнаружили филина, которого, вероятно, вырастили люди, сообщает Росприроднадзор Алтайского края .

Сразу насторожило людей поведение филина — он не боялся людей и получал от них пищу, которую сам добывать не умел.

Животное доставили в Фонд по сохранению редких птиц «Балобан», где специалисты подтвердили, что птица здорова, но привыкла к человеку, и выжить в естественной среде обитания не сможет.

Вероятно, филина выкармливал человек, но когда птица выросла, ее просто отнесли в лес.

Росприроднадзор оформил разрешение на изъятие краснокнижной птицы из природы в целях спасения ее жизни. Сейчас о филине заботятся сотрудники Фонда по сохранению редких птиц «Балобан».

Ранее краснокнижный филин с невероятными глазами поселился в барнаульском зоопарке.