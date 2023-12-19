19 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Алтайском крае спасли краснокнижную птицу

В окрестностях Барнаула обнаружили филина, которого, вероятно, вырастили люди, сообщает Росприроднадзор Алтайского края.

Краснокнижный филин
Краснокнижный филин
Росприроднадзор Алтайского края

Сразу насторожило людей поведение филина — он не боялся людей и получал от них пищу, которую сам добывать не умел.

Животное доставили в Фонд по сохранению редких птиц «Балобан», где специалисты подтвердили, что птица здорова, но привыкла к человеку, и выжить в естественной среде обитания не сможет.

Вероятно, филина выкармливал человек, но когда птица выросла, ее просто отнесли в лес.

Росприроднадзор оформил разрешение на изъятие краснокнижной птицы из природы в целях спасения ее жизни. Сейчас о филине заботятся сотрудники Фонда по сохранению редких птиц «Балобан».

Ранее краснокнижный филин с невероятными глазами поселился в барнаульском зоопарке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость