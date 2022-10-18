18 октября
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Жизнь

В Алтайском крае стали чаще признавать отцовство из-за частичной мобилизации

В Алтайском крае резко выросло число мужчин, которые признают отцовство внебрачных детей, пишет «Бийский рабочий».

Родитель и ребенок. Родительство.
Родитель и ребенок. Родительство.
https://unsplash.com/

В регионе за две недели с 21 сентября зарегистрировали 444 акта об установлении отцовства. В прошлом году за за аналогичный период всего 176, в 2020 — 197.

В Бийске отцами признали себя 40 мужчин. В 2021 в том же периоде был всего 21 акт установления отцовства, в 2020 — 16.

Наибольшее количество записей актов об установлении отцовства составили в отношении мужчин 26−38 лет, отметили в управлении юстиции Алтайского края.

Ранее в Барнауле мать шлепками и матами посылала ребенка на стадион. Прохожие снимали происходящее на видео.

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