Почти 800 тысяч рублей будут выплачивать россиянам за второго ребенка

В России с 1 февраля 2023 года проиндексируют выплаты по материнскому капиталу. Минтруд раскрыл суммы пособий.

В 2023 году за первого ребенка россияне получат 589 тыс. рублей, на второго — 779 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 189 тыс. рублей, если его оформляла.

Всего на материнский капитал выделено 550 млрд рублей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Сейчас сумма выплат составляет 524 тыс. рублей при рождении первого ребенка, 683 тыс. рублей за второго и последующего или 168 тыс. рублей при оформлении первого маткапитала, пишет РБК.

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