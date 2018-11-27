В Алтайском крае станут регулярно проверять безопасность аттракционов

В июле приняли федеральный закон, согласно которому полномочия по надзору за техническим состоянием аттракционов передают на уровень регионов. На ноябрьской сессии АКЗС депутаты уточнят и зафиксируют эти изменения в законодательстве Алтайского края, сообщает сайт АКЗС.

Всего в Алтайском крае, по предварительной информации, больше 700 действующих аттракционов. Их включат в перечень объектов плановых осмотров и обследований. Во время эксплуатации аттракционы будут проверять по плану один раз в три года или внепланово по обращениям.

Контролем технического состояния аттракционов будет заниматься Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Если депутаты поддержат законопроект на ноябрьской сессии, то он вступит в силу с 27 января 2019 года.