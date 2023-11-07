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Жизнь

В Алтайском крае стартовал первый этап акции «Безопасный лед»

В Алтайском крае края стартовал первый этап акции «Безопасный лед», сообщает мэрия.

Кордон Байгазан. Озеро. Лед.
Кордон Байгазан. Озеро. Лед.
Лия Светоляр, Алтайский биосферный заповедник

Отмечается, что акция пройдет с 7 по 12 ноября.

Отмечается, что будут проведены профилактические рейды, чтобы обезопасить людей на водных объектах.

На данный момент идет активная фаза формирования льда, однако покров еще недостаточно прочный и может представлять опасность.

Городское управление ГОЧС напоминает, что не стоит ездить на рыбалку в одиночку. Также при себе нужно иметь шнур длиной 10-15 м с концевым грузиком. Если же веревки не оказалось, можно проползти и подать пострадавшему лямку от рыболовного ящика, брючной ремень, палку, пешню и т.д. Не бурите лунки ближе пяти метров от соседа.

В случае ЧП звоните по единому номеру службы спасения 01, по сотовой связи 101 и 112.

Ранее стало известно, зачем барнаульская компания продает лед на Алтае.

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