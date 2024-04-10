В Алтайском крае удалось устранить угрозу подтопления поселка

На заседании правительства региона рассмотрели этот вопрос. Руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров рассказал о паводковой обстановке.

Он отметил, что оперативные группы продолжают работу в режиме ЧС с привлечением беспилотных авиационных систем. На территории региона продолжают действовать четыре штормовых предупреждения на реках: Чумыш, Обь и Чапша. Также в районах сел Шелаболиха и Ельцовка наблюдаются незначительные заторные явления.

В связи с этим на берегу Оби организовывается работа бригад на реке Обь в районе села Шелаболиха.

Напомним, что накануне на реке Чумыш в районе поселка Тальменка проводились масштабные взрывы, чтобы устранить затор. Отмечается, что уровень воды упал почти на метр и в данный момент в этом районе нет угрозы подтопления.

В это же время ожидается подъем реки Чумыш в районе г. Заринска. В городе уже сформировали группу спасателей. Макаров отметил, что даже при максимально прогнозируемом уровне подъема воды угрозы подтоплений домов нет, возможно подтопление приусадебных участков.

Всего в регионе в настоящее время остаются подтопленным 101 жилой дом и 205 приусадебных участков. В ПВР проживают 13 человек, из них шесть детей. В свои дома из ПВР уже смогли вернуться еще 136 человек, в том числе 21 ребенок.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае провели масштабные взрывные работы для устранения затора.

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