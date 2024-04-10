10 апреля
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Жизнь

В Алтайском крае удалось устранить угрозу подтопления поселка

Спасателям удалось устранить угрозу подтопления рабочего поселка Тальменка, сообщает МЧС Алтайского края.

Половодье.
Половодье.
altaipriroda.ru

На заседании правительства региона рассмотрели этот вопрос. Руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров рассказал о паводковой обстановке.

Он отметил, что оперативные группы продолжают работу в режиме ЧС с привлечением беспилотных авиационных систем. На территории региона продолжают действовать четыре штормовых предупреждения на реках: Чумыш, Обь и Чапша. Также в районах сел Шелаболиха и Ельцовка наблюдаются незначительные заторные явления.

В связи с этим на берегу Оби организовывается работа бригад на реке Обь в районе села Шелаболиха.

Напомним, что накануне на реке Чумыш в районе поселка Тальменка проводились масштабные взрывы, чтобы устранить затор. Отмечается, что уровень воды упал почти на метр и в данный момент в этом районе нет угрозы подтопления.

В это же время ожидается подъем реки Чумыш в районе г. Заринска. В городе уже сформировали группу спасателей. Макаров отметил, что даже при максимально прогнозируемом уровне подъема воды угрозы подтоплений домов нет, возможно подтопление приусадебных участков.

Всего в регионе в настоящее время остаются подтопленным 101 жилой дом и 205 приусадебных участков. В ПВР проживают 13 человек, из них шесть детей. В свои дома из ПВР уже смогли вернуться еще 136 человек, в том числе 21 ребенок.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае провели масштабные взрывные работы для устранения затора.

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