В Алтайском крае за 2 млрд рублей укрепят 12 дамб и берегов

На эти цели выделят 2,3 млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
«Речь идет о 27 наиболее опасных во время прохождения паводка участках рек. Где-то предполагается строительство берегоукрепления, где-то — капитальный ремонт гидротехнических сооружений, а где-то расчистка русел рек. Без привлечения средств федерального бюджета нам не справиться с этими проблемами. По ряду объектов уже есть принятые решения. Ориентировочная стоимость по 12 проблемным участкам из 27 составит порядка 2,3 млрд рублей», — сказал он.
Так, расчистку русла реки Сентелек проведут за 23 млн рублей. За счет федеральных средств планируется отрегулировать русла рек Поперечная и Каменка. На эти цели понадобится 98 млн рублей и два года.
«По трем объектам инженерной защиты от наводнений в селах Быстрый Исток, Талица и городе Рубцовске материалы на общую сумму более 840 млн рублей находятся на рассмотрении в Росводресурсах для включения их в финансирование из федерального бюджета», — подчеркнул глава региона.
Работы по строительству дамбы уже начались в селе Краснощеково.
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