В Алтайском крае за 2 млрд рублей укрепят 12 дамб и берегов

На эти цели выделят 2,3 млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Речь идет о 27 наиболее опасных во время прохождения паводка участках рек. Где-то предполагается строительство берегоукрепления, где-то — капитальный ремонт гидротехнических сооружений, а где-то расчистка русел рек. Без привлечения средств федерального бюджета нам не справиться с этими проблемами. По ряду объектов уже есть принятые решения. Ориентировочная стоимость по 12 проблемным участкам из 27 составит порядка 2,3 млрд рублей», — сказал он.