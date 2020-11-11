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Жизнь

В Алтайском крае скончался отставной судья, который мечтал заставить чиновников исправно работать

9 ноября на 70-м году жизни скончался судья, заместитель председателя Алтайского краевого суда в отставке Алексей Гришковец.

Гришковец Алексей Петрович.
Гришковец Алексей Петрович.
kraevoy.alt.sudrf.ru.

В 1995 году Гришковец начал работать в Алтайском краевом суде и стал заместителем председателя. В 1999 году ему присвоили первый квалификационный класс.

«Алексей Петрович активно участвовал в деятельности Совета судей Алтайского края, членом которого он являлся на протяжении 12 лет, содействуя укреплению авторитета и независимости судебной власти», — рассказали в Алтайском краевом суде.

С 28 сентября 2007 года Алексей Гришковец находился в почетной отставке.

Он входил в Общественную палату Алтайского края и избирался председателем комиссии по развитию гражданского общества и защите прав граждан второго состава (2008−2010 годы). Был председателем комиссии по правовому просвещению, защите прав и свобод граждан третьего (2010−2012 годы) состава ОП.

Правосудие. Суд.
Правосудие. Суд.
Анна Зайкова, altapress.ru

В 2011 году Алексей Гришковец принял участие в дискуссии, которую организовали ОП и ИД «Алтапресс». Речь шла о том, почему растет число жалоб граждан в органы власти.

«А чтобы чиновники исправно выполняли свою работу, нужно, а главное, реально, той же прокуратуре края организовать соответствующие проверки. В этом я и вижу главную задачу открытой общественной дискуссии „Жаловаться бесполезно?“, чтобы совместными усилиями наладить неформальную и эффективную работу с обращениями граждан», — рассуждал Алексей Петрович.

В 2013 году он высказывался против капитального строительства в лесах под Барнаулом, называя это «захватом земли, которая принадлежит гражданам».

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