В Алтайском крае умер спортсмен, попавший в Книгу рекордов Гиннеса

В Краснощековском районе скончался Петр Жинкин, спортсмен-гиревик, 14-кратный чемпион мира, 8-кратный чемпион России, мастер спорта международного класса. В 2013 году он вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Об утрате сообщила местная газета «Районный вестник». Причина смерти спортсмена не называются. Последний раз он выступал на сцене дома культуры родного села Березовка 9 мая 2021 года.

Петр Жинкин вошел в историю алтайского спорта как рекордсмен Книги Гиннеса. Произошло это в 2013 году в Архангельске, где в то время проходил чемпионат мира по версии международной конфедерации мастеров гиревого спорта.

Организаторы соревнований устроили показательное выступление для Книги рекордов Гиннеса. Его суть заключалась в том, чтобы 300 участников в течение получаса синхронно выполняли упражнения гиревого спорта (жим, толчок и толчок длинным циклом одной гири), смена рук проходила одновременно по команде.

Рекорд регистрировали спортивный комиссар лондонской штаб-квартиры «Мировых рекордов Гиннеса» Джек Брокбэнк и еще семь наблюдателей.

Среди спортсменов-рекордсменов было три жителя Алтайского края: помимо Петра Жинкина, Александр Грудинин из Заринского района, Василий Перегудов из Краснощековского района.