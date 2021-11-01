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Жизнь

В Алтайском крае умер спортсмен, попавший в Книгу рекордов Гиннеса

В Краснощековском районе скончался Петр Жинкин, спортсмен-гиревик, 14-кратный чемпион мира, 8-кратный чемпион России, мастер спорта международного класса. В 2013 году он вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Об утрате сообщила местная газета «Районный вестник». Причина смерти спортсмена не называются. Последний раз он выступал на сцене дома культуры родного села Березовка 9 мая 2021 года.

Петр Жинкин вошел в историю алтайского спорта как рекордсмен Книги Гиннеса. Произошло это в 2013 году в Архангельске, где в то время проходил чемпионат мира по версии международной конфедерации мастеров гиревого спорта.

Организаторы соревнований устроили показательное выступление для Книги рекордов Гиннеса. Его суть заключалась в том, чтобы 300 участников в течение получаса синхронно выполняли упражнения гиревого спорта (жим, толчок и толчок длинным циклом одной гири), смена рук проходила одновременно по команде.

Рекорд регистрировали спортивный комиссар лондонской штаб-квартиры «Мировых рекордов Гиннеса» Джек Брокбэнк и еще семь наблюдателей.

Среди спортсменов-рекордсменов было три жителя Алтайского края: помимо Петра Жинкина, Александр Грудинин из Заринского района, Василий Перегудов из Краснощековского района.

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