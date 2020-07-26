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Жизнь

+140. В Алтайском крае умерли еще четыре пациента с COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб. Выздоровели 105 пациентов с COVID-19, умерли — четверо.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Больше всего зараженных 26 июля выявили в Барнауле: +73.

Также зарегистрировано четыре смертельных случая, два из них — непосредственно от COVID-19.

Всего в Алтайском крае с начала пандемии зарегистрировали 8531 инфицированных, выписаны по выздоровлению — 6418. Продолжают лечение 1923 человека. Скончались в регионе 190 человек (все взрослые) с COVID-19, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 75 человек; иные причины смерти — 112 человек; на экспертизе — 3 человека.

Напомним, по последним данным оперштаба, прирост зараженных коронавирусом на Алтае снизился, но остается самым высоким в Сибири.

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