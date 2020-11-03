+225. В Алтайском крае скончались более 800 пациентов с коронавирусом

За сутки в Алтайском крае подтвердили 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил 3 ноября оперштаб. Скончались еще 9 человек.

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 550 пациентов, 178 из них на аппаратах ИВЛ. За сутки число тяжелых пациентов не изменилось.

В крае осталось 532 резервных койки из 5 443.

Общее число заболевших COVID-19 за весь период составляет 19 892 человека, умерло 808 человек.

Новые случаи

Барнаул — 70,

Бийск -21,

Алейск — 12,

Заринск , Новоалтайск , Топчихинский район — по 11 заболевших,

Новоалтайск Топчихинский район — по 11 заболевших, Рубцовск , Первомайский , Тальменский районы — по 9 заболевших,

Первомайский Тальменский районы — по 9 заболевших, Белокуриха , Славгород — по 7 заболевших,

Славгород — по 7 заболевших, Змеиногорский , Новичихинский районы — по 6 заболевших,

Новичихинский районы — по 6 заболевших, Благовещенский район — 5,

Калманский , Крутихинский , Шипуновский районы — по 4 заболевших,

Крутихинский Шипуновский районы — по 4 заболевших, Камень-на-Оби , Рубцовский район — по 3 заболевших,

Рубцовский район — по 3 заболевших, Алейский , Косихинский , Локтевский , Поспелихинский , Табунский районы — по 2 заболевших,

Косихинский Локтевский Поспелихинский Табунский районы — по 2 заболевших, Бурлинский , Кулундинский , Курьинский районы — по 1 заболевшему.

Также власти сообщили, что всего в крае на COVID-19 обследовали 678 683 человек. Среднесуточный охват тестированием составил 290,3 исследований на каждые 100 тыс. жителей или 5 885 человек в день, с учетом повторных анализов — за сутки сделано 6236 тестов.