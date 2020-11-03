Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 ноября 0°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

+225. В Алтайском крае скончались более 800 пациентов с коронавирусом

За сутки в Алтайском крае подтвердили 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил 3 ноября оперштаб. Скончались еще 9 человек.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 550 пациентов, 178 из них на аппаратах ИВЛ. За сутки число тяжелых пациентов не изменилось.

В крае осталось 532 резервных койки из 5 443.

Общее число заболевших COVID-19 за весь период составляет 19 892 человека, умерло 808 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 70,
  • Бийск -21,
  • Алейск — 12,
  • Заринск, Новоалтайск, Топчихинский район — по 11 заболевших,
  • Рубцовск, Первомайский, Тальменский районы — по 9 заболевших,
  • Белокуриха, Славгород — по 7 заболевших,
  • Змеиногорский, Новичихинский районы — по 6 заболевших,
  • Благовещенский район — 5,
  • Калманский, Крутихинский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Рубцовский район — по 3 заболевших,
  • Алейский, Косихинский, Локтевский, Поспелихинский, Табунский районы — по 2 заболевших,
  • Бурлинский, Кулундинский, Курьинский районы — по 1 заболевшему.

Также власти сообщили, что всего в крае на COVID-19 обследовали 678 683 человек. Среднесуточный охват тестированием составил 290,3 исследований на каждые 100 тыс. жителей или 5 885 человек в день, с учетом повторных анализов — за сутки сделано 6236 тестов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость