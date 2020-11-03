+225. В Алтайском крае скончались более 800 пациентов с коронавирусом

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 550 пациентов, 178 из них на аппаратах ИВЛ. За сутки число тяжелых пациентов не изменилось.
В крае осталось 532 резервных койки из 5 443.
Общее число заболевших COVID-19 за весь период составляет 19 892 человека, умерло 808 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 70,
- Бийск -21,
- Алейск — 12,
- Заринск, Новоалтайск, Топчихинский район — по 11 заболевших,
- Рубцовск, Первомайский, Тальменский районы — по 9 заболевших,
- Белокуриха, Славгород — по 7 заболевших,
- Змеиногорский, Новичихинский районы — по 6 заболевших,
- Благовещенский район — 5,
- Калманский, Крутихинский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Камень-на-Оби, Рубцовский район — по 3 заболевших,
- Алейский, Косихинский, Локтевский, Поспелихинский, Табунский районы — по 2 заболевших,
- Бурлинский, Кулундинский, Курьинский районы — по 1 заболевшему.
Также власти сообщили, что всего в крае на COVID-19 обследовали 678 683 человек. Среднесуточный охват тестированием составил 290,3 исследований на каждые 100 тыс. жителей или 5 885 человек в день, с учетом повторных анализов — за сутки сделано 6236 тестов.