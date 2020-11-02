+227 и 9 смертей. Уже две недели на Алтае примерно одинаковый прирост зараженных COVID-19

В Алтайском крае, по данным на 2 ноября, зарегистрировали 227 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, уже почти две недели — с 21 октября — в крае ежедневно фиксируют 200−230 заболевших. К примеру, по данным на 1 ноября — 223 заболевших, а на 31 октября — плюс 217.

На 2 ноября всего в крае инфицированных — 19 667 (в том числе 1 466 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 16 539 пациентов, из них за прошедшие сутки — 89.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией — 2 322 человека.

«Кроме этого, 2 636 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 10 человек находятся там по другим обстоятельствам», — отметили в оперштабе.

Еще 5 979 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуто 5 443 койки, к кислороду имеют подключение 2 615, с ИВЛ — 503. Таким образом, резервных коек: 5443 — 2322 — 2636 — 10 = 475», — добавили в оперштабе.

По типу заболевания: 312 случаев — завозные (124 — из-за рубежа), 11 092 — по контакту с ранее заболевшими, 5 930 — у больных внебольничной пневмонией, 7 856 — у заболевших ОРВИ, бессимптомное течение — в 5 881 случае.

Количество тяжелобольных — 550, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 178.

За весь период скончались 799 человек: из них 9 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 6, по иной причине смерти — 3). Всего от короновирусной инфекции скончались 387 человек (по иным причинам смерти — 408). На экспертизе — 4 случая.

Ранее сообщили, когда «Посуда Центр» начнут перестраивать под ковидный госпиталь в Барнауле.