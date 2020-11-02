+227 и 9 смертей. Уже две недели на Алтае примерно одинаковый прирост зараженных COVID-19

Напомним, уже почти две недели — с 21 октября — в крае ежедневно фиксируют 200−230 заболевших. К примеру, по данным на 1 ноября — 223 заболевших, а на 31 октября — плюс 217.
На 2 ноября всего в крае инфицированных — 19 667 (в том числе 1 466 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 16 539 пациентов, из них за прошедшие сутки — 89.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией — 2 322 человека.
«Кроме этого, 2 636 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 10 человек находятся там по другим обстоятельствам», — отметили в оперштабе.
Еще 5 979 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
«Развернуто 5 443 койки, к кислороду имеют подключение 2 615, с ИВЛ — 503. Таким образом, резервных коек: 5443 — 2322 — 2636 — 10 = 475», — добавили в оперштабе.
По типу заболевания: 312 случаев — завозные (124 — из-за рубежа), 11 092 — по контакту с ранее заболевшими, 5 930 — у больных внебольничной пневмонией, 7 856 — у заболевших ОРВИ, бессимптомное течение — в 5 881 случае.
Количество тяжелобольных — 550, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 178.
За весь период скончались 799 человек: из них 9 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 6, по иной причине смерти — 3). Всего от короновирусной инфекции скончались 387 человек (по иным причинам смерти — 408). На экспертизе — 4 случая.
Ранее сообщили, когда «Посуда Центр» начнут перестраивать под ковидный госпиталь в Барнауле.
Из новых 227 заболевших по данным на 2 ноября: Барнаул — 73, Рубцовск — 10, Заринск, Змеиногорский район — по 9, Белокуриха — 8, Табунский и Локтевский районы — по 7, Славгород, Панкрушихинский и Романовский районы — по 6, Благовещенский и Новичихинский районы — по 5, Завьяловский, Зональный, Краснощековский, Ребрихинский, Рубцовский, Тальменский и Топчихинский районы — по 4, Бийск, Баевский, Залесовский, Заринский, Кулундинский, Кытмановский, Первомайский, Смоленский и Шипуновский районы — по 3, Новоалтайск, Алейский, Бурлинский, Калманский, Поспелихинский, Усть-Пристанский и Чарышский районы — по 2, Алейск, Алтайский, Егорьевский, Крутихинский, Курьинский, Мамонтовский и Тогульский районы — по 1.