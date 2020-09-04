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Жизнь

+62. В Алтайском крае умерло 356 человек с коронавирусом

За сутки в Алтайском крае коронавирус выявили у 62 человек, сообщили 4 сентября в оперативном штабе.

Анализы. Коронавирус.
Анализы. Коронавирус.
CC0

Из числа новых случаев больше всего выявили в Барнауле — 40 человек. В Новоалтайске — 5, в Первомайском районе — 3, в Бийске, Немецком национальном и Тогульском районах — по 2 заболевших, в Заринске, Рубцовске, Славгороде, Змеиногорском, Павловском, Родинском, Троицком и Хабарском районах — по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии в больницах находятся 116 человек, 33 на аппаратах ИВЛ.

За сутки умерло пять пациентов. За весь период пандемии скончалось 356 человек с установленным коронавирусом.

Всего, по последним данным, в крае 11 970 инфицированных, выздоровели 10731 человек (за сутки +64 пациента).

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