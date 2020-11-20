В Алтайском крае усилили охрану елок

Перед Новым годом в Алтайском крае усилили охрану хвойных молодняков. Краевое минприроды отправляет в леса дополнительные рейды.

В первую очередь в группу риска попадают пихта и сосна обыкновенная, подчеркивают в министерстве.

В регионе на охране хвойных работает 31 мобильная группа (по одной на каждое лесничество), в которую входят сотрудники территориальных отделов управления лесами, лесопользователи и правоохранительные органы.

В каждой группе по 5−7 лесных инспекторов. В особо криминогенных лесничествах есть круглосуточные посты.

Хвойный лес зимой. CC0

Что грозит «новогодним» лесорубам

За свежесрубленные молодые ели и сосны действует административная (ст. 8.28 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 260 УК РФ).

За одно срубленное дерево от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Если сумма ущерба составляет 5 тыс. рублей и более, то эти действия влекут за собой уже уголовную ответственность по ст.260 УК РФ.

К примеру, за одно дерево диаметром ствола до 12 см и высотой 1,1−2 м, сумма ущерба составляет около 9 254 рублей.

«За данное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ. Вследствие чего лесонарушитель наказывается штрафом в размере до 500 000 рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 000 до 200 000 рублей», — добавили в минприроды.

Ранее altapress.ru узнал, что в ленточном бору Барнаула опять рубят деревья.