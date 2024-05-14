Жителя Алтайского края оштрафовали за кепку с эмблемой

Гражданин находился в помещении МФЦ в кепке с интересной эмблемой, на мужчину завели дело об административном правонарушении, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

На мужчине была обнаружена кепке белого цвета с эмблемой спереди в виде тризуба Владимира Великого, которая распоряжением Минюста России включена в перечень запрещенных атрибутик и символик. Таким образом, он публично демонстрировал символику экстремистских организаций.

Во время суда мужчина вины не признал, суду пояснил, что данный знак является знаком славянского бога. Других пониманий данного знака не имеет.

Гражданин был признан судом виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 1000 рублей с конфискацией кепки.

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