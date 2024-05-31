Проведут ремонт около 14 км дороги от села Ая до особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».
Это одни из самых посещаемых туристических мест в Алтайском крае, и тысячи автомобилей ежегодно проезжают по этой трассе. Поэтому ремонт дороги выполняется в соответствии с новейшими стандартами безопасности, чтобы она могла выдерживать интенсивное движение.
В настоящее время специалисты «Юго-Восточного ДСУ» уже приступили к снятию старого дорожного покрытия.
Вместо него укладывается щебеночно-мастичный асфальтобетон, который позволяет дороге выдерживать интенсивный транспортный поток.
Помимо этого, будут созданы обочины, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Стоимость работ превышает 145 млн рублей. Подрядчик планирует сдать объект в середине июля.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в районе, где строится развязка на Южном тракте, изменят схему движения.
Самое важное - в нашем Telegram-канале