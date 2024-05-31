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Жизнь

В Алтайском крае в 2024 году обновят дорогу от Аи до Бирюзовой Катуни

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году будет проведен ремонт дорожного полотна на региональной трассе Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь, сообщает алтайский Минтранс.

Проведут ремонт около 14 км дороги от села Ая до особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

Это одни из самых посещаемых туристических мест в Алтайском крае, и тысячи автомобилей ежегодно проезжают по этой трассе. Поэтому ремонт дороги выполняется в соответствии с новейшими стандартами безопасности, чтобы она могла выдерживать интенсивное движение.

В настоящее время специалисты «Юго-Восточного ДСУ» уже приступили к снятию старого дорожного покрытия.

Вместо него укладывается щебеночно-мастичный асфальтобетон, который позволяет дороге выдерживать интенсивный транспортный поток.

Помимо этого, будут созданы обочины, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Стоимость работ превышает 145 млн рублей. Подрядчик планирует сдать объект в середине июля.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в районе, где строится развязка на Южном тракте, изменят схему движения.

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