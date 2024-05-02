В Алтайском крае в мае появятся дополнительные пригородные поезда

Количество пригородных поездов связано с традиционным увеличением спроса на поездки в весенне-летний период. На какие рейсы количество поездов увеличится, рассказал «Алтай-Пригород».

Виктор Томенко посетил детский сад и предприятие РЖД и оценил новую электричку.

С 1 мая назначен ежедневный электропоезд №6022 сообщением Барнаул – Озерки, он отправляется в 19:58, а прибывает в 21:21.

Также ежедневно начал курсировать электропоезд №6021 сообщением Озерки – Барнаул, отправление в 4:34, прибытие в 5:56.

А с 9 мая будут назначены поезда:

№6113 сообщением Барнаул – Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:49). Периодичность курсирования – по выходным и праздничным дням;

№6114 сообщением Арбузовка – Барнаул (отправление в 18:33, прибытие в 20:36). Периодичность курсирования – по выходным и праздничным дням.

С 24 мая назначаются поезда:

№6388 сообщением Барнаул – Баюново (отправление в 18:02, прибытие в 19:17). Периодичность курсирования – ежедневно, кроме понедельника, вторника и четверга.

№6387 сообщением Баюново – Барнаул (отправление в 20:10, прибытие в 21:25). Периодичность курсирования – ежедневно, кроме понедельника, вторника и четверга.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае грузовой вагон сошел с рельсов.

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