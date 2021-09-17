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Жизнь

В Алтайском крае в вяленом леще и пресервах сельди нашли кишечные палочки

Россельхознадзор обнаружил бактерии группы кишечной палочки и превышение общего микробного числа в вяленом леще и пресервах сельди производства фирмы «Магтал» (Тальменский район).

Сельдь. Рыба.
Сельдь. Рыба.
CC0

Пробы рыбной продукции взяли в августе. Лабораторные исследования провели эксперты алтайского филиала ФГБУ ЦНМВЛ.

«Наличие бактерий группы кишечной палочки в пищевых продуктах не допускается и является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 „О безопасности пищевой продукции“ и ТР ЕАЭС 040/2016 „О безопасности рыбы и рыбной продукции“», — сообщают в ведомстве.

Покупатели могут успокоиться — партии рыбной продукции не допустили на полки магазинов.

Управление Россельхознадзора отзывает декларации о соответствии на вяленого леща и пресервы филе кусочки сельди в майонезно-горчичном соусе этого производителя.

Рассматривается вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности.

Ранее в Роскачестве назвали социально значимые товары, которые лучше не покупать.

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