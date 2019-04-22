В Алтайском крае выпустят на волю 10 спасенных пеликанов

23 апреля в Алтайском крае выпустят на волю 10 краснокнижных пеликанов, которые пережили зиму в теплом ангаре в Барнауле. Как пишет «Алтайская правда», птицы набрали в весе и уже разбились по парам.

Напомним, осенью несколько молодых пеликанов прилетели на Алтай на незапланированную зимовку: птицы направлялись на юг, но выбились из сил. Шестерых отловили в Алейске, одного нашли в Кемеровской области и троих — на юге края.

Пеликанов спасли сибирские орнитологи и общественники. Зимовку птицам организовал директор ветклиники Артем Кучер совместно с Минприроды региона. Кормом обеспечили общественные и коммерческие организации. По словам орнитологов, сейчас все птицы здоровы, отлично себя чувствуют и играют. 23 апреля их увезут в Алтайский заказник и выпустят на озеро.