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Жизнь

В Алтайском крае увеличится пособие на третьего ребенка

С 1 января 2020 года в Алтайском крае увеличится размер выплаты за рождение третьего и последующих детей, сообщили в краевом минсоцзащиты.

Женщина и новорожденный.
Женщина и новорожденный.
СС0.

Размер выплаты составляет величину прожиточного минимума на детей и ежегодно пересматривается. Так в 2017 году это было 9 011 рублей,
в 2018 году — 9 434 рубля, в 2019 году — 9 811 рублей.

Согласно принятому краевому бюджету, с 1 января 2020 года размер пособия составит 10 203 рубля.

Выплаты полагаются до достижения ребенком возраста трех лет.

Как оформить выплату?

За ее назначением можно обратиться в орган социальной защиты населения либо МФЦ по месту жительства или по месту пребывания.

Также заявление и документы можно направить в электронной форме на gosuslugi.ru.

В 2019 году такое пособие в Алтайском крае получили порядка 20 тысяч семей на общую сумму 1,8 млрд. рублей.

Ранее altapress.ru писал, какие социальные выплаты проиндексируют в 2020 году.

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