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Жизнь

В Алтайском крае выросло количество особо тяжких и коррупционных преступлений

В первом полугодии 2020 года в Алтайском крае произошло почти 19 тысяч преступлений, причем количество особо тяжких и тяжких увеличилось. Об этом говорится в отчете следственного комитета.

Задержание преступника.
Задержание преступника.
22.мвд.рф

В первом полугодии количество регистрируемых особо тяжких преступлений увеличилось с 760 до 834, тяжких — с 3229 до 3946.

Произошло 85 убийств, четыре из которых пока не раскрыли. Больше всего убийств случилось в Барнауле — 21, Бийске — 14 и Рубцовске — 4.

За шесть месяцев в крае зарегистрировали 20 изнасилований, все раскрыты. Также 86 преступлений произошло по статье «насильственные действия сексуального характера».

Число преступлений экономической направленности снизилось с 586 до 550, но коррупционных стало больше — рост с 95 до 140. Фактов получения взяток стало меньше (с 48 до 35).

Ранее глава алтайского СК рассказал altapress.ru, когда отправит в суд материалы на именитых взяточников.

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