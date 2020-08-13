В Алтайском крае выросло количество особо тяжких и коррупционных преступлений

В первом полугодии 2020 года в Алтайском крае произошло почти 19 тысяч преступлений, причем количество особо тяжких и тяжких увеличилось. Об этом говорится в отчете следственного комитета.

В первом полугодии количество регистрируемых особо тяжких преступлений увеличилось с 760 до 834, тяжких — с 3229 до 3946.

Произошло 85 убийств, четыре из которых пока не раскрыли. Больше всего убийств случилось в Барнауле — 21, Бийске — 14 и Рубцовске — 4.

За шесть месяцев в крае зарегистрировали 20 изнасилований, все раскрыты. Также 86 преступлений произошло по статье «насильственные действия сексуального характера».

Число преступлений экономической направленности снизилось с 586 до 550, но коррупционных стало больше — рост с 95 до 140. Фактов получения взяток стало меньше (с 48 до 35).

Ранее глава алтайского СК рассказал altapress.ru, когда отправит в суд материалы на именитых взяточников.