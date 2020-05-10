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Жизнь

В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса

В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб в Telegram.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Общее число заболевших в регионе — 669 человек, из них 71 детей. Выписаны из клиник 199 человек, в том числе за прошедшие сутки — 23.

Новые случаи заболевания зафиксировали в Бийске (6), Рубцовске (5), Барнауле (4), ЗАТО Сибирском (3), Павловском районе (2), Первомайском районе, Новоалтайске, Змеиногорском районе, Поспелихинском районе, Яровом, Тальменском, Табунском и Волчихинском районах (по одному случаю).

Специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц и контролируют лабораторное обследование, медицинское наблюдение и дезинфекцию в очагах.

На данный момент в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 42289 человек. Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 6096 человек.

Ранее в Республике Алтай зафиксировали два новых случая заражения Covid-19. Общее количество зараженных в регионе выросло до 54.

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