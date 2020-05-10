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Здоровье

В Республике Алтай выявили два новых случая коронавируса

В Республике Алтай зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом, об этом сообщает местный оперативный штаб. Общее количество зараженных в регионе выросло до 54.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Коронавирус подтвердился у 27-летней жительницы Турочакского района, которая работала на строящемся объекте и контактировала с ранее заболевшей. Инфекцию обнаружили также у 64-летней жительницы Кош-Агачского района — родственницы еще одной ранее заболевшей жительницы региона.

Состояние женщин удовлетворительное, симптомов нет.

Ранее сообщалось, что утром 3 мая жители Алтайского края и Республики Алтай прилетели из Москвы и отправились на карантин. У 21-летнего пассажира, прибывшего в аэропорт Горно-Алтайска, уже выявили коронавирус.

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