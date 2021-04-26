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Жизнь

В Алтайском крае вновь взлетело число тяжелобольных коронавирусом

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 79 новых случаев заболевания коронавирусом. Заметно увеличилось число тяжелых больных. Выздоровело 35 пациентов, умерло 9 человек, сообщили 26 апреля в оперштабе.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

В ковидных госпиталях края лечатся 958 человек с коронавирусом и еще 227 пациентов с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии находятся 220 человек (+21 за сутки), из них 78 на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 49 345 человек. Выздоровели всего 44 195 пациента. Умерло 2 936 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 24, Бийск — 11, Рубцовск — 9,
  • Бийский район — 6,
  • Камень-на-Оби, Волчихинский, Локтевский, Первомайский районы — по 3 заболевших,
  • Заринск, Славгород, Алтайский, Павловский, Тальменский район — по 2 заболевших,
  • Егорьевский, Ельцовский, Крутихинский, Новичихинский, Панкрушихинский, Смоленский, Солтонский район — по 1 заболевшему.
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