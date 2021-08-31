В Алтайском крае впервые за 10 лет проведут «перепись леса» на площади, сравнимой с Эстонией

В Алтайском крае до конца 2021 года завершат второй цикл государственной инвентаризации лесов, сообщает « Коммерсант ».

В Рослесинфорге отметили, что в последний раз инвентаризацию алтайских лесов проводили десять лет назад.

«В первый раз проводилась с 2007 по 2011 года, данные не просто устарели. За 10 лет, безусловно, изменились запасы и площади лесов региона. Специалисты исследуют 31 лесничество края, включая государственный природный заповедник „Тигирейский“, на общей площади 4,5 млн га. Это соизмеримо с территорией всей Дании или Эстонии», — пояснил директор Запсиблеспроекта Андрей Метяев.

Он подчеркнул, что актуализация данных позволит региону рационально использовать имеющийся ресурс, привлекать новые инвестиции и эффективно спрогнозировать все процессы, оказывающие на леса негативное влияние.

«Перепись леса» проводят три филиала Рослесинфорга, задействовано восемь полевых бригад.

До конца октября специалисты оценят леса более чем по ста показателям — породный состав, средний возраст, запас древесины, качество почв и другие.

По данным на конец августа, обследовали почти 600 пробных площадей — около 60% от общего плана.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае хотят вырубить леса из-за жучков, а экологи в ответ намекнули на уголовные дела.