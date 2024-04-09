9 апреля
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Жизнь

В Алтайском крае временно ограничат движение транспорта

В связи с движением военных колонн 10 и 11 апреля ограничат движение транспорта на некоторых участках дорог. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Стоп.
Стоп.
unsplash.com

В среду, 10 апреля, ограничения будут действовать с 14:20 до 16:30 по маршруту «а/д Р-256 "Чуйский тракт" (поворот на н.п. Косиха) — а/д Р-256 - полевая позиция (граница Косихинского и Троицкого районов)».

В четверг, 11 апреля, с 16:20 до 18:00 по маршруту «а/д Р-256 - полевая позиция (граница Косихинского и Троицкого районов) — а/д Р-256 н.п. Полковниково».

Отмечается, что маршрут и время могут изменить.

Ранее сообщалось, что в Барнауле временно перекроют оживленную улицу.

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