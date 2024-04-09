В Алтайском крае временно ограничат движение транспорта

В среду, 10 апреля, ограничения будут действовать с 14:20 до 16:30 по маршруту «а/д Р-256 "Чуйский тракт" (поворот на н.п. Косиха) — а/д Р-256 - полевая позиция (граница Косихинского и Троицкого районов)».
В четверг, 11 апреля, с 16:20 до 18:00 по маршруту «а/д Р-256 - полевая позиция (граница Косихинского и Троицкого районов) — а/д Р-256 н.п. Полковниково».
Отмечается, что маршрут и время могут изменить.
Ранее сообщалось, что в Барнауле временно перекроют оживленную улицу.
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