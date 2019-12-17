В Алтайском крае ввели карантин из-за вспышки бешенства

Соответствующее постановление, подписанное губернатором Виктором Томенко, опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе говорится: «Установить на территории домовладений, расположенных по адресам: Алтайский край, Тальменский район, с. Кашкарагаиха, пер. Прибрежный, д. 3 — д. 7 (нечетная сторона) и д. 6 (четная сторона), ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бешенством».
Краевому управлению ветеринарии поручено обеспечить реализацию ограничительных мероприятий, а также разработать и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.
Отметим, что карантин из-за бешенства довольно часто вводится в различных населенных пунктах Алтайского края.