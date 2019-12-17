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Жизнь

В Алтайском крае ввели карантин из-за вспышки бешенства

Карантин в связи со вспышкой бешенства ввели в селе Кашкарагаиха Алтайского края.

Лиса.
Лиса.
unsplash.com

Соответствующее постановление, подписанное губернатором Виктором Томенко, опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе говорится: «Установить на территории домовладений, расположенных по адресам: Алтайский край, Тальменский район, с. Кашкарагаиха, пер. Прибрежный, д. 3 — д. 7 (нечетная сторона) и д. 6 (четная сторона), ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бешенством».

Краевому управлению ветеринарии поручено обеспечить реализацию ограничительных мероприятий, а также разработать и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.

Отметим, что карантин из-за бешенства довольно часто вводится в различных населенных пунктах Алтайского края.

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