В Алтайском крае ввели штрафы за продажу вейпов и электронных сигарет подросткам

За продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них грозит предупреждение или административные штрафы:
- на граждан — 500−1000 рублей,
- на должностных лиц — 3−5 тыс. рублей,
- на юридических лиц — 10−15 тыс. рублей.
В апреле депутаты Алтайского края законодательно запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей к ним. «Больше все-таки мы рассчитываем, что закон будет нести профилактическую направленность. Закон не просто установил запрет, но и все-таки есть определенная ответственность, добропорядочные предприниматели будут предпочитать не иметь взысканий», — отметил депутат АКЗС Андрей Осипов.