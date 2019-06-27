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Жизнь

В Алтайском крае ввели штрафы за продажу вейпов и электронных сигарет подросткам

Алтайское краевое законодательное собрание приняло закон, устанавливающий штрафы за продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АКЗС. Составлять протоколы на нарушителей должны будут органы местного самоуправления.

Спичка. Дым.
Спичка. Дым.
СС0

За продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них грозит предупреждение или административные штрафы:

  • на граждан — 500−1000 рублей,
  • на должностных лиц — 3−5 тыс. рублей,
  • на юридических лиц — 10−15 тыс. рублей.

В апреле депутаты Алтайского края законодательно запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей к ним. «Больше все-таки мы рассчитываем, что закон будет нести профилактическую направленность. Закон не просто установил запрет, но и все-таки есть определенная ответственность, добропорядочные предприниматели будут предпочитать не иметь взысканий», — отметил депутат АКЗС Андрей Осипов.

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