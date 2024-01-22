В Алтайском крае 23 января пройдут пожарно-тактические учения

МЧС Алтайского края сообщает, что для проведения тренировки выбраны социально значимые объекты:
- В Барнауле условный пожар ликвидируют в 16-этажном жилом доме;
- в Бийске — в ТРЦ «Ривьера»;
- в Новоалтайске — в противотуберкулезном диспансере;
- в Рубцовске — в драматическом театре;
- в Кытмановском районе — в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей в селе Кытманушка;
- в селе Алтайское — в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. В. С. Ершова в селе Алтайское;
- в Алейске — в школе-интернате;
- в Крутихе — в общеобразовательной школе;
- в Славгороде — в центральной районной больнице;
- в Суетском районе — в пункте полиции по Суетскому району МО МВД «Благовещенский»;
- в селе Краснощеково — предприятие Автоколонна 2044;
- в Шелаболихинском районе — НКФ «Дружба +» в селе Малиновка
Самое важное - в нашем Telegram-канале