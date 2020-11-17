В Алтайском крае за день вдвое выросло число победивших COVID-19

328 человек вылечились от коронавируса за сутки, сообщили 17 ноября в оперативном штабе Алтайского края. Днем ранее корону победило почти в два раза меньше пациентов — 180 человек.

За сутки зарегистрировали 235 новых случаев заболевания, 8 человек умерли.

В тяжелом состоянии в больницах находятся 604 человека, из них 148 на ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях лечатся 2 572 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1 921 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, пятеро находятся там по другим обстоятельствам.

На домашнем лечении 3 342 человека без симптомов и 1 298 пациентов долечиваются от вирусной пневмонии.

В резервном фонде — 1 405 коек.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 23 154 человека, выздоровели всего 19 588 человек.

За весь период умерло 980 (+8) человек.

Масочный режим. Коронавирус. СС0

Новые случаи