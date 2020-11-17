В Алтайском крае за день вдвое выросло число победивших COVID-19

За сутки зарегистрировали 235 новых случаев заболевания, 8 человек умерли.
В тяжелом состоянии в больницах находятся 604 человека, из них 148 на ИВЛ.
Всего в ковидных госпиталях лечатся 2 572 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1 921 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, пятеро находятся там по другим обстоятельствам.
На домашнем лечении 3 342 человека без симптомов и 1 298 пациентов долечиваются от вирусной пневмонии.
В резервном фонде — 1 405 коек.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 23 154 человека, выздоровели всего 19 588 человек.
За весь период умерло 980 (+8) человек.
Новые случаи
- Барнаул — 80,
- Рубцовск — 15,
- Заринск — 14,
- Славгород — 12,
- Новоалтайск, Первомайский район — по 9 заболевших,
- Курьинский, Тальменский районы — по 8 заболевших,
- Егорьевский район, Локтевский районы — по 6 заболевших,
- Алтайский, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Калманский, Ключевской, Новичихинский, Троицкий, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
- Яровое, Волчихинский, Михайловский районы — по 4 заболевших,
- Поспелихинский, Рубцовский районы — по 3 заболевших,
- Змеиногорский, Краснощековский районы — по 2 заболевших,
- Кулундинский район — 1.