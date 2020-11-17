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Коронавирус
Жизнь

В Алтайском крае за день вдвое выросло число победивших COVID-19

328 человек вылечились от коронавируса за сутки, сообщили 17 ноября в оперативном штабе Алтайского края. Днем ранее корону победило почти в два раза меньше пациентов — 180 человек.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
zdravalt.ru

За сутки зарегистрировали 235 новых случаев заболевания, 8 человек умерли.

В тяжелом состоянии в больницах находятся 604 человека, из них 148 на ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях лечатся 2 572 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1 921 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, пятеро находятся там по другим обстоятельствам.

На домашнем лечении 3 342 человека без симптомов и 1 298 пациентов долечиваются от вирусной пневмонии.

В резервном фонде — 1 405 коек.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 23 154 человека, выздоровели всего 19 588 человек.

За весь период умерло 980 (+8) человек.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
СС0

Новые случаи

  • Барнаул — 80,
  • Рубцовск — 15,
  • Заринск — 14,
  • Славгород — 12,
  • Новоалтайск, Первомайский район — по 9 заболевших,
  • Курьинский, Тальменский районы — по 8 заболевших,
  • Егорьевский район, Локтевский районы — по 6 заболевших,
  • Алтайский, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Калманский, Ключевской, Новичихинский, Троицкий, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
  • Яровое, Волчихинский, Михайловский районы — по 4 заболевших,
  • Поспелихинский, Рубцовский районы — по 3 заболевших,
  • Змеиногорский, Краснощековский районы — по 2 заболевших,
  • Кулундинский район — 1.
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