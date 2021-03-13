Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта -13°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае за год пандемии умерли 2487 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Алтайском крае выявили 120 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 127 пациентов, умерли 14 человек, из них 11 — от COVID-19. Об этом 13 марта сообщили в оперштабе.

Пенсионер. Коронавирус.
Пенсионер. Коронавирус.
ССО.

В тяжелом состоянии в Алтайском крае находятся 330 пациентов с коронавирусной инфекцией. 109 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в госпиталях с подтвержденным коронавирусом 1 353 человека и 489 с вирусной пневмонией.

В резерве краевого минздрава 524 коечных места.

Общее число заболевших с начала пандемии COVID-19 составило 45 165 человек. Выздоровели 40 352 пациента, умерли 2 487 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 28,
  • Бийск — 11,
  • Рубцовск — 8,
  • Камень-на-Оби, Поспелихинский район — по 5 заболевших,
  • Славгород — 4,
  • Заринск, Новоалтайск, Ребрихинский, Родинский, Солтонский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Бийский, Быстроистокский, Кулундинский, Кытмановский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Алтайский, Баевский, Бурлинский, Залесовский, Заринский, Калманский, Ключевский, Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Рубцовский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости коронавирусом может произойти в России весной.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость