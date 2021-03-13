В Алтайском крае за год пандемии умерли 2487 пациентов с COVID-19

В тяжелом состоянии в Алтайском крае находятся 330 пациентов с коронавирусной инфекцией. 109 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в госпиталях с подтвержденным коронавирусом 1 353 человека и 489 с вирусной пневмонией.
В резерве краевого минздрава 524 коечных места.
Общее число заболевших с начала пандемии COVID-19 составило 45 165 человек. Выздоровели 40 352 пациента, умерли 2 487 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 28,
- Бийск — 11,
- Рубцовск — 8,
- Камень-на-Оби, Поспелихинский район — по 5 заболевших,
- Славгород — 4,
- Заринск, Новоалтайск, Ребрихинский, Родинский, Солтонский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Бийский, Быстроистокский, Кулундинский, Кытмановский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
- Алейский, Алтайский, Баевский, Бурлинский, Залесовский, Заринский, Калманский, Ключевский, Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Рубцовский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что рост заболеваемости коронавирусом может произойти в России весной.